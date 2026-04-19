هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم

ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرض ومناقشة عدد من العروض.

منها التحضير للامتحانات المدرسية الرسمية لقطاع التربية، تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة، متابعة مشروع السكة الحديدية للجنوب: الجزائر العاصمة ـ الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، وخط السكة الحديدية المنجمي ببلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ والرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة.

عقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل السيد الوزير الأول، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

استهل رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء، بتهنئة وزيرة الثقافة والفنون، على مجهوداتها المبذولة لإنجاح زيارة البابا ليون بولاية عنابة، كما هنأ الوزيرين الجديدين في قطاعي المناجم والري، على تبوئهما منصبيهما، ومُسديا التوجيهات ومحددا لهما الأولويات على النحو التالي:

بالنسبة لقطاع الري:

-كلف الوزير الجديد بتحضير مخطط تسيير جديد لقطاع المياه الحيوي، بما يضمن الارتقاء به لتحقيق أمن مائي طويل المدى، كهدف سامِ ضمن برنامج رئيس الجمهورية.

ـ تجديد وتحيين نظام اليقظة في القطاع ليكون فعّالا وناجعا، قادرا على تقديم التشخيص والحلول في آن واحد، وبالسرعة القصوى أمام أيّ طارئ، ليبلغ القطاع مستوى طموح مواطنينا خدمة لهم.

بخصوص قطاع المناجم:

ـ ذكّر رئيس الجمهورية المجلس ووزير القطاع، بأن المخطط الاقتصادي للجزائر، للمرحلة الحالية والقادمة، هي جعل قطاع المناجم قطاعا حيويا مُدرا للثروة، من جهة ومُحرّكا لإحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات.

ـ كلّف الوزير الجديد بالعمل على بلوغ الجزائر مرحلة تصدير الفوسفات، خلال شهر مارس 2027 على أقصى تقدير، كأسمى الأهداف الاقتصادية حاليا في القطاع، لا سيّما مع انتهاء أشغال الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة (مارس 2027).

ـ أمر رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري، لأشغال إنشاء وحدات معالجة المادة الأولية، لمنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، بالموازاة مع استغلال المنجم .

ـ الشروع الفوري في تشييد مخازن مادتي اليوريا والأمونياك، وفق المعايير التقنية الدولية، كونهما يخضعان لشروط تخزين خاصة.

بخصوص الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة:

ـ أمر رئيس الجمهورية بتقوية وتعزيز الشراكة الجزائرية - الصينية، في مجال بناء وتوسيع وتجريف الموانئ لبناء الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة، الذي ستنتهي به الأشغال نهاية مارس 2027.

بخصوص خط السكة الحديدية للجنوب: الجزائر العاصمة-الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست.

ـ أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتركيز جهودها على تجسيد الرهان الجديد للقرن، والذي لا يقل أهمية عن مشروع غارا-جبيلات، ألا وهو مشروع السكة الحديدية الرابط بين العاصمة ـ الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست المزمع دخوله حيز الخدمة في نهاية 2028.

بخصوص عرض حول إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة:

ـ وجّه الرئيس بدراسة جدوى استحداث كتابة دولة مكلفة بالطاقات المتجددة ضمن الهيكلة الجديدة لتسيير القطاع.

ـ حيّا رئيس الجمهورية مجددا المجهودات المبذولة، من قبل عمال وإطارات شركة سونالغاز.

بخصوص عرض حول تحضير الامتحانات المدرسية الرسمية للعام الدراسي الجاري:

عقب عرض وزير التربية الوطنية للتحضيرات الجارية للامتحانات المدرسية الرسمية الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لمضمون عرض الوزير.

بشأن عرض حول تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة:

ـ ثمّن رئيس الجمهورية التنامي الإيجابي لدور الشباب في القطاع الاقتصادي وإدارة الأعمال وبعض القطاعات الأخرى.

ـ دعا الرئيس إلى مواصلة هذه المسيرة في دعم البناء الوطني، والتي يرافقها وعي متزايد للشباب في هذه المهمة النبيلة.

ـ ضرورة تشجيع الشباب، بمن فيهم العنصر النسوي، بفتح المجال أمامهم للوصول إلى أعلى المهام، في مختلف القطاعات، وهو شرف كبير تحظى وتعتز به الجزائر المنتصرة.