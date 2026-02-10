هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول متابعة تدابير تموين السوق الوطني بالمواد ذات الاستهلاك الواسع في شهر رمضان الفضيل، ومدى تقدم البرامج التكميلية لولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف.

وعقب عرض جدول أعمال مجلس الوزراء، ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

بخصوص قطاع المياه:

في المستهل، أمر رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية والأمن المائي بضرورة الانطلاق في إنجاز محطتي تحلية المياه في كل من تمنغست وتندوف، في غضون الشهر المقبل لفائدة ساكنة الولايتين. مشدّدا على أن هذين المشروعين يُعدّان استراتيجيينن بالنسبة لساكنة جنوبنا الكبير.

وأمر بإنشاء محطة جديدة بتندوف، لمعالجة وتصفية المياه المستعملة، خاصة للمشاريع الفلاحية الواعدة.

كما أمر الرئيس، وزير الموارد المائية والأمن المائي بمضاعفة تدابير الحيطة والرقابة والحذر، خلال عمليات تفريغ المياه الزائدة عن طاقة السدود الممتلئة.

وشدّد رئيس الجمهورية على إيلاء الأهمية القصوى لاحترام مخططات توزيع الماء الشروب وطنيا، في سائر أيام السنة، معتبرا أن حادثة انقطاع ماء الحنفيات عن سكان ولاية الشلف، قبل عودته مؤخرا، أمرٌ غير مقبول بتاتا، وينجرّ عنه تحمل المسؤوليات الكاملة، محذرا وبشدة من أي تَراخٍ يؤدي إلى مثل هذه الواقعة.

بخصوص التحضيرات العامة لشهر رمضان المُعظّم:

وجّه رئيس الجمهورية بتوفير كل الظروف المواتية لمواطنينا، من أجل قضاء شهر رمضان الفضيل في ارتياح وطمأنينة، لِما لهذا الشهر من حرمة وقداسة عند مواطنينا، حيث تسمو فيه وشائج التعاون والتضامن.

وأمر بمضاعفة الحس الحكومي خلال شهر رمضان، ليكون إيجابيا وفعالا، إزاء كل الانشغالات.

كما نوّه رئيس الجمهورية بالوفرة المسجلة في مختلف المنتوجات، بما فيها الفلاحية والحيوانية، مشددا على أنه لا بدّ أن تنعكس إيجابيا، على الأسعار خلال هذا الشهر الكريم.

بخصوص تقدم البرامج التكميلية لولايات خنشلة تيسمسيلت، الجلفة وتندوف:

ثمّن رئيس الجمهورية تجسيد كل البرامج التكميلية وتنفيذ مشاريعها في آجالها المحددة.

وأمر الرئيس، الحكومة بإعداد برامج تكميلية جديدة لفائدة الولايات الأقلّ تنمية، وبالأخص الولايات المستحدثة مؤخرا.