هذه هي أهم نقطتين تم استعراضهما في اجتماع الفاف ورؤساء الرابطات

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمسية اليوم الأربعاء عن أهم نُقطتين تم استعراضهما خلال اجتماع الفاف ورؤساء الرابطات.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الاجتماع الذي اُنعقد في الصبيحة.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”أول إجتماع بين رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطات الجهوية والوطنية لاستعراض نظرة الفاف في تطوير كرة القدم في القاعدة والنصوص لكرة القدم هواة”.

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وعقد رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، إجتماعا مهما مع نظرائه، رؤساء الرابطات الوطنية، الجهوية والولائية، في فندق الأوراسي، اليوم الأربعاء.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري، بأن اللقاء، جاء نظرا للأهمية التي يوليها عمارة، للم شمل الأطراف الفاعلة في كرة القدم.

وعمل عمارة على توطيد العلاقات مع رؤساء الرابطات، وهو المتواجد في وضعية لا يحسد عليها، بسبب تكهرب العلاقات مع وزارة الشباب والرياضة.

وكانت الوصاية، قد قررت إلغاء جميع الجميعات العامة، التي أعلنت عنها الفاف في الفترة الماضية، واضعة هيئة عمارة في حرج.