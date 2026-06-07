هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع عروضا منها:

متابعة توسيع وربط المحطات والمناطق الصناعية بالخط المنجمي الاستراتيجي بشار ـ تندوف ـ غارا جبيلات. التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، الوقوف على الحصيلة النهائية لعملية اقتناء أضاحي العيد لفائدة المواطنين. إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر.

وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

في المستهل، ثمّن رئيس الجمهورية جهود كل عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسهم الوزير باعتباره رجل ميدان، وأيضا الشريك الصيني على الوتيرة العالية، لإنجاز مختلف المشاريع الإستراتيجية التي عرفت تقدما مُهمّا على المستوى الوطني لا سيّما مشاريع السكك الحديدية ذات البعد الإستراتيجي، وبالخصوص الخط المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق-بلاد الحدبة-تبسة، وصولا إلى عنابة، بالإضافة إلى المشاريع ذات البعدين الجهوي والقارّي، كما شجع المنتسبين للقطاع على تحقيقهم نتائج ملموسة، من حيث الجودة واحترام الآجال.

- بخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج:

ـ شدد رئيس الجمهورية على أهمية الحرص والمتابعة الحثيثة، لإنجاح الموسم من خلال تدارك مايلي:

ـ ذكّر رئيس الجمهورية باتخاذ كلّ الإجراءات والسُبل لضمان مجانية الشواطئ، والحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها، حتى لا تتكرر الظواهر السّلبية في كل موسم، مع التأكيد على مكافحة ظاهرة الاستيلاء على الشواطئ، وتكليف الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لمنع هذه السلوكات وردعها، بالموازاة مع تحيين النصوص القانونية، لمعالجة هذه الظاهرة.

ـ تحديد شواطئ خاصة على طول سواحلنا، لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، منعا للحوادث.

– بخصوص الحصيلة النهائية لعملية اقتناء أضاحي العيد لفائدة المواطنين:

ـ وجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضرورة استدراك النقائص المسجلة في العملية لا سيّما ما تعلق بجانبي التنظيم والتوزيع، رغم استيفاء مليون رأس من الأغنام.

ـ وعلى ضوء ما شاب العملية أيضا، أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق حول مجمل النقائص، لاستخلاص مواطن الخلل التي ينبغي تداركها مستقبلا.

– بخصوص متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر:

ـ كلّف رئيس الجمهورية كلّا من وزارة التجارة الداخلية، ووزارة الصحة، باستحداث مخابر لرقابة المنتجات الموجهة للاستهلاك في كل موانئ ومطارات الوطن وتسييرها.

ـ تتولى وزارة التجارة الداخلية مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك، بما في ذلك اللحوم بأنواعها، في حين تتولى وزارة الفلاحة مراقبة جودة ونوعية الحبوب بكل أنواعها، فقط.

ـ أمر الرئيس باستحداث فرق متخصصة، تُكوّنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشرف عليها ميدانيا وزارة التجارة الداخلية، لتتولى مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك، خلال نقلها عبر الطرقات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ـ أمر الرئيس بمواصلة مكافحة الغش، بلا هوادة، كونه ظاهرة تبقى في صدارة الأولويات، من خلال إدخال تحاليل مخبرية دقيقة، تُمكّن من الوصول إلى مصدر الغش وتطبيق القانون.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أمر الرئيس باستكمال الدراسات التقنية في أسرع الآجال، تحضيرا لوضع حجر الأساس يوم 5 جويلية المقبل لإنجاز قاعة للعروض الفنية بالعاصمة، تتسع لما بين 6 و8 آلاف مقعد، تكون قيمة مضافة، تعزّز الهياكل الفنية والثقافية للجزائر.