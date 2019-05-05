هذه هي أوقات العمل في المؤسسات العمومية خلال رمضان

أعلنت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، عن أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهر رمضان.

وهذا من يوم الأحد الى يوم الخميس، حسب بيان للمديرية.

حيث كشف البيان أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا.

وهذا بالنسبة لولايات، أدرار، تمنراست ،إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، والوادي.

بينما حددت أوقات العمل من الساعة التاسعة صباحا، إلى الساعة الرابعة مساءً، بالنسبة لباقي الولايات الأخرى.

في حين أضاف نفس المصدر أنه سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية، بعد عيد الفطر المبارك.