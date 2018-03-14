هذه هي إستعدادات الحماية المدنية تحسبا لموسم الإصطياف

سطرت مديرية الحماية المدنية برنامجا ثريا تحسبا لموسم الإصطياف، لحماية المواطنين من مختلف الحوادث.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية خلال الملتقى الجهوي الثاني لفائدة مدراء الحماية المدنية بولاية المدية.

أنه تم إتخاذ تدابير جديدة وقائية لإنجاح حملة مكافحة حرائق الغابات وحراسة الشواطئ لهذه السنة.

حيث جنّدت الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات، من 27 رتل متنقل على مستوى الولايات الغابية الحساسة.

وأعطى المدير العام تعليمات لمدراء الجنوب بالقيام بحملات تحسيسية وقائية لتوعية مستغلي مساحات النخيل حول أخطار الحرائق.

وبالنسبة لجهاز حراسة الشواطئ والإستجمام لهذه السنة، فقد تم تحديد 210 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطفين.

وإحصاء 398 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها من إجمالي 608 شاطئ على طول الشريط الساحلي.

وفي ذات السياق قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال هذه السنة، بتدعيم جهازة حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين وتوظيف 17 ألف عون حراسة.

كما تم تسخير وسائل مادية لتجهيز الجهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاد بالبحر.