هذه هي إيرادات الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2019     

يرتقب مشروع قانون المالية لـ 2019 تحصيل إيرادات بـقيمة 6.507.9 مليار دينار، مقابل 6.496.58 مليار دينار سنة 2018.

وتتشكل من 3.793.43 مليار دينار من الإيرادات العادية، مقابل 3.688.68 مليار دينار في 2018، حسب ما أوردته “وأج”

و2.714.47 مليار دينار من الجباية النفطية مقابل2.807.91 مليار دينار في 2018.

1- الايرادات العادية:

1.1 مداخيل الجبائية:

– ناتج المساهمات المباشرة: 1.453.91 مليار دينار، مقابل1.352.71مليار دينار

– نواتج التسجيل و الطابع:108.54مليار دينار، مقابل 131.63 مليار دينار.

– نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 1.120,08 مليار دينار، مقابل 1.091.91 مليار دينار.

– نواتج المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دينار، مقابل 10 مليار دينار.

– نواتج الجمارك: 348.87 مليار دينار، مقابل 397.4 مليار دينار.

– المجموع الفرعي: 3.041.42 مليار دينار، مقابل 2.983.7 مليار دينار.

1.2. الايرادات العادية:

– نواتج ومداخيل أملاك الدولة: 29 مليار دج، مقابل 27 مليار دج سنة 2018

– نواتج مختلفة للميزانية : 123 مليار دج، مقابل 78 مليار دج سنة 2018

– مداخيل تنظيمية :0.02 مليار دج، مقابل 0.02 مليار دج سنة 2018.

-المجموع الفرعي : 152 مليار دج، مقابل 105.02 مليار دج سنة 2018.

1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج، مقابل 600 مليار دج سنة 2018

-مجموع الموارد العادية: 3.793.44 مليار دج، مقابل3.688.68 مليار دج سنة 2018.

2- الجباية البترولية: 2.741.47 مليار دج، مقابل 2.807.91 مليار دج

المجموع العام لإيرادات الميزانية: 6.507.9 مليار دج، مقابل 58ر6.496 مليار دج، سنة 2018.