هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية إنفجار أنبوب الغاز بالبيض

نطق قاضي الحكم بمحكمة البيض بالأحكام الإبتدائية في حق 12 متهما في قضية إنفجار أنبوب الغاز بالبيض.

حيث تمت إدانة المقاول بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دينار مع إقصائه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما تم الحكم على مسير الأشغال، سائق آلة الحفر، مهندس مناوب بسونلغاز، مهندس بالهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري، وإطارين بالموارد المائية بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ100 ألف دينار جزائري.

كما تم الحكم على عضو منتخب بمجلس بلدية البيض كان رهن الحبس المؤقت بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار.

بالإضافة إلى الحكم على عضو آخر منتخب ببلدية البيض كان تحت الرقابة القضائية بـسنتين حبسا نافذا وغرامة 100 الف دينار.

كما تم الحكم على مهندس بمؤسسة سونلغاز كان تحت الرقابة القصائية بـسنتين حبسا نافذا وغرامة 100 الف دج.

وتمت إدانة مهندس باتصالات الجزائر وإطار بالجزائرية للمياه كانا تحت الرقابة القضائية بسنة حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج.