هذه هي الأحياء المعنية بالترحيل يوم الخميس في العاصمة

ستستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل الـ23 في مرحلتها الثالثة والأخيرة بعد غد الخميس.

أين سيتم ترحيل ألفين عائلة تقطن بالبيوت القصديرية وكذا الأسطح والأقبية وحتى البنايات الهشة.

ناهيك عن تسليم مفاتيح أكثر من ألف وحدة سكنية بصيغة التساهمي الإجتماعي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين”، أن مصالح ولاية الجزائر قد قررت تنظيم المرحلة الأخيرة من عملية الترحيل الـ23 بعد غد الخميس.

والتي ستنقسم بدورها إلى مرحلتين، حيث تخصص المرحلة الأولى يوم الخميس لقرابة 1200 عائلة.

وتخص 80 عائلة من قاطني حي بيطاف ” APC CNAP” ببلدية بئر خادم والذي يخص البيوت القصديرية.

بالإضافة إلى العائلات القاطنة بمدرسة البرتقال وتخص 28 عائلة، يقطنون بالشاليهات.

ناهيك عن السكان القاطنين بضفاف واد الحراش والذي يفوق عددهم 150 عائلة وبعض العائلات المجاورة لمشاريع تهيئة الواد على طول شريطه.

بالإضافة إلى تسليم مفاتيح سكنات إجتماعية لفائدة قاطني الضيق عبر 4 بلديات على غرار الشراقة وبلدية سيدي موسى.

وأشارت ذات المصادر أنه سيتم ترحيل قاطني حي طلحة علي ببلدية براقي، وبعض الأحياء التي تعيق المشاريع التنموية ببلديات الرويبة والأبيار وزرالدة.

وعن الأحياء التي ستستقبل العائلات المرحلة، أكدت ذات المصادر أنه سيتم ترحيلهم إلى حي الكاليتوس، واولاد فايت، الدويرة، وعين البنيان.

وأضافت مراجع “النهار”، أن عملية الترحيل هذه تخص العملية الـ23 فقط.

أما عملية الترحيل الـ 24 سيتم دراسة ملفات الأحياء المعنية خلال شهر رمضان وستباشر عمليات الترحيل بعد العيد.