تشرع، اليوم الأربعاء، ولاية الجزائر العاصمة في العملية الـ24 للترحيل وإعادة الإسكان، التي ستمس 8000 عائلة.

وتشمل العملية، 6 آلاف عائلة في إطار السكن العمومي الإيجاري و2000 عائلة في إطار لسكن الاجتماعي التساهمي.

وسينطلق الشطر الأول من العملية الـ24 اليوم الأربعاء، على أن يكون الشطر الثاني الخميس 12 جويلية، وستمس أكثر من 1000 عائلة.

وستستفيذ 575 عائلة من السكنات خلال الشطر الأول، منها 456 بإقليم المقاطعة الإدارية للدار البيضاء،و119 بإقليم المقاطعة الإدارية لبئر توتة.

و8 أحياء قصديرية معنية عبر 3 بلديات هي برج الكيفان، المحمدية، وتسالة المرجة.

في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء نذكر سبعة مواقع:

6 مواقع للأحياء القصدرية ببرج الكيفان، وهي المواقع المحاذية، لملعب ألعاب القوى الذي سيحتضن جانبا من الألعاب الإفريقية،المقرّرة يوم الأحد 8 جويلية.

الحي القصديري علي عمران”3″ : 175 عائلة، مزرعة وزان: 140 عائلة، علي عمران “2”: 65 عائلة،علي عمران “1”: 25 عائلة.

بالإضافة إلى حوش علي عمران: 23 عائلة، والنّقاط السوداء على مستوى علي عمران 09 عائلات.

وكذا موقع الحي القصديري المحاذي لحي 618 مسكن ببلدية المحمدية، والذي يشغل الوعاء العقاري المخصص لمشروع انجاز مدرسة ابتدائية: 19 عائلة.

-في المقاطعة الإدارية لبئر التوتة: موقع واحد

-موقع الحي القصديري المسمى وادي الخروب، ببلدية تسالة المرجة: 119 عائلة.

ويشغل الوعاء العقاري المخصص لمشروع انجاز قنوات الصرف الصحي لحي 1040 مسكن عمومي ايجاري الدويرة 119 عائلة.

ويخص الشطر الثاني من العملية التي ستجرى، يوم الخميس 12 جويلية، 492 عائلة معنية بالترحيل عبر 12 مقاطعة.

وتتمثل في: 6 أحياء قصديرية ببلدية محمد بلوزداد، بناية واحدة مهددة بالإنهيار بالمقارية، 4 عائلة محتلة هياكل عمارات ببلدية القبة.

بالإضافة إلى 277 عائلة تقطن داخل فضاءات بيداغوجية وسكنات وظيفية.

وفيما يلي المواقع المعنية بالترحيل وإعادة الإسكان خلال اليوم الثاني:

المقاطعة الإدارية لحسين داي: 8 مواقع

الحي القصديري شيخ الكمال ببلدية محمد بلوزداد: 16 عائلة

سلم الرازي: 5 عائلات

مسعود لحلاوي: 22 عائلة

علي حميدي: 4 عائلات

علي حميدي2 : 10 عائلات

عبد الرحمان حماوي: 17 عائلة

عائلات محتلة لهياكل عمارات معرقل الإستئناف إنجاز مشروع 286 مسكن المنظر الجميل ببلدية القبة، حي cnep /apc سابقا: 4 عائلات.

بناية مهددة بالإنهيار بإقليم بلدية النقارية على ضفاف وادي شايح موقع مشروع تهيئة:4 عائلات.