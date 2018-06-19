هذه هي الأدوات التي منعتها وزارة التربية على ممتحني “الباك”

أفاد مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية، مولود بولسان، أنّ هنالك 710 آلاف مترشح لنيل شهادة البكالوريا.

مشيرا خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن حيازة مترشحي شهادة البكالوريا على هواتف نقالة وأي وسيلة اتصال.

تدخل ضمن قائمة الممنوعات تعتبر تلقائيا محاولة غش ويتعرض صاحبها لعقوبة الحرمان من الإمتحان.

مفيدا بأنه تم وضع قائمة الممنوعات المتمثلة في كل وسائل الاتصال منها الهواتف النقالة، والساعات والنظارات والأقلام الذكية وغيرها.

في الاستدعاءات الموجهة اليهم وتدوينها في قاعات الإمتحان.

وأعطيت كل التوجيهات للحراس بعدم التساهل مع الذين لا يلتزمون بذلك وسينجر عن ذلك إقصاء المترشح لأنها تعد محاولة غش.

أضاف ضيف الأولى أن هذه التعليمات تنطبق على جميع العاملين داخل مراكز الامتحان باستثناء مدير المركز.

الذي يحتاج إلى الإتصال في حال حدوث أي شيء، بحيث ستكون هناك أماكن مخصصة لوضع الهواتف النقالة لتجنب حدوث أي لبس.