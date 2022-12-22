هذه هي الأرجنتينية الوحيدة التي لم تفرح بفوز منتخب بلادها

تمكن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، من انتزاع لقب بطل العالم من نظيره المنتخب الفرنسي، في سهرة مثيرة الأحد الماضي في قطر.

وعلى الرغم من مرور 4 أيام على المباراة النهائية، لا تزال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضج بهذا الفوز التاريخي.

وفي الوقت الذي احتفلت فيه الأرجنتين بأسرها بهذا الفوز، تمنعت أرجنتينية واحدة عن التعبير عن فرحها بهذا الفوز.

ويتعلق الأمر بجورجينا رودريغيز، صديقة ووالدة طفلي اللاعب المنافس لليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

وكانت جورجينا، وهي من مواليد الأرجنتين، قد عبرت عن حزنها بعد خسارة المنتخب البرتغالي أمام المنتخب المغربي.

كما عبرت عن غضبها من قرار المدرب بوضع كريستيانو على كرسي الاحتياط لمدة طويلة.

ولكن جورجينا، لم تحرك ساكناً بعد فوز منتخب بلدها الأرجنتين بالكأس وتجاهلت الأمر تماما.

بل وقامت جورجينا، بمشاركة متابعيها صوراً ومقطع فيديو من جلسة تصوير جديدة قامت بها لإحدى العلامات التجارية.