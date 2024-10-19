هذه هي الأسباب الأولية لإنهيار عمارة بحي 770 مسكنا ببشار

كشف مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة محمد مرجاني بعد المعاينة الأولية للجنة الموفدة من الوزارة عن الأسباب الأولية لسقوط عمارة بحي 770 مسكن ببشار.

في مكالمة هاتفية خص بها قناة النهار أكد مرجاني ان اللجنة الموفدة من وزارة من السكن باشرت مهامها فور وصولها إلى بشار لمعاينة الوضعية بعد انهيار عمارة بحي 770 مسكن، بطريق لحمر ببلدية بشار.

وأوضح مرجاني أن المعاينة الأولية للجنة تفيد أنه من بين الأسباب الرئيسية لإنهيار العمارة راجع للتعديلات التي أجراها التجار لمحلاتهم بالطابق الأرضي.

وأضاف رئيس اللجنة الوزارية أن عملية المعاينة متواصلة إلى غاية تحديد الأسباب الرئيسية لإنهيار هذه العمارة.

وهذا وفقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي يضيف ذات المسؤول.

وأكد مرجاني ان إجراءات الإخلاء التي إتخذتها سلطات الولاية قبل ساعات قليلة من إنهيار المبنى والتكفل بالسكان كانت جد مناسبة.

كما طمأن مرجاني سكان العمارات المجاروة بحي 770 مسكن بأنها في حالة جيدة .