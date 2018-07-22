هذه هي الأسباب التي أبعدت رونار وحاليلوزيتش عن الخضر !!

يكتنف الغموض مصير العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري منذ إقالة المدرب رابح ماجر وعدم تعيين مُدرب جديد رغم قرب مُباراة غامبيا الرسمية.

وفي قراءة لماضي المنتخب الوطني القريب يُمكن الجزم بأن المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار والمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش قد قررا عدم تدريب الخضر لسببين.

الأول هو خوفهما من الإقالة السريعة في ظل اللإستقرار الذي يسود العارضة الفنية للخضر منذ رحيل المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف وتعاقب 4 مُدربين بعد ذلك.

أما السبب الثاني فيعود للخلافات الداخلية بين نجوم الخضر على شاكلة صراع النجمين محرز وبراهيمي مع الثنائي الحارس رايس وهاب مبولحي وفيغولي وصعوبة الجمع بينهم مُجددا.

ويرى المُقربين من بيت محاربي الصحراء أن هذين السببين الرئيسيين في رفض رونار وحليلوزيتش وأسماء أخرى تولي مهمة تدريب زملاء غولام.