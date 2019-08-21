هذه هي الأسعار الجديدة للكتب المدرسية!

كشف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن الأسعار الجديدة للكتب المدرسية للموسم الدراسي 2019.2020.

وتم تحديد قيمة الكتب المدرسية للطور التحضيري بـ360 دينار، السنة الأولى ابتدائي بـ 910 دينار والسنة الثانية بألف دينار.

وفيما تعلق بأسعار كتب السنة الثالثة ابتدائي فبلغت 1910 دينار، أما كتب السنة الرابعة فبلغت 2300 دينار والخامسة ابتدائي بـ2620 دينار.

وحسب قائمة أسعار الكتب المدرسية تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد حدد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أسعار كتب الطور التحضيري.

وتبلغ قيمة دفتر الأنشطة للقراءة العربية ودفتر الأنشطة الرياضيات 360 دينار.

أما الابتدائي، السنة الأولى بـ910 دينار،حيث تحتوي على أربعة كتب،هي العربية،التربية البدنية والإسلامية،كتاب الرياضيات،والتربية العلمية،مع دفاتر الأنشطة لكل عناوين كتاب.

وبخصوص السنة الثانية ابتدائي، والتي تحتوي على نفس عناوين كتب السنة الأولى بـ1000 دينار.

أما السنة الثالثة ابتدائي فحدد الديوان الوطني 10 كتب بـ1910 دينار، حيث يحتوي على غرار القراءة العربية، الرياضيات، التربية العلمية.

والتربية الإسلامية، الفرنسية، دفتر الأنشطة العربية والرياضيات، الفرنسية والمدنية.

كما حددت الوزارة، قائمة الكتب الخاصة بالسنة الرابعة ابتدائي،والتي تحتوي على نفس عناوين السنة الثالثة،وكتاب اللغة الأمازيغية،بقيمة تقدر بـ2300 دينار.

أما كتب السنة الخامسة ابتدائي، فبلغت قيمتها 2620 دينار، والتي تحتوي على نفس عناوين كتب السنة الرابعة.

للإشارة، فقد أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي سيكون بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.

وأكد أنه لن يتم تأجيل تاريخ الدخول المدرسي، عكس ما يروج له.

وشدد بلعابد على ضرورة توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ في وقتها،وتجهيز المطعم المدرسي،مما تساهم في استقرار التلاميذ بالمدرسة،ويمنع التسرب المدرسي.

وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت على التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة، وإعطائهم الأولوية في التوظيف بالقطاع.

مؤكدا أن هذه الفئة هي أولى بالالتحاق بمنصب أستاذ في جميع الأطوار التعليمية، بحكم التخصص.

وأيضا بحكم الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي.