هذه هي الأسعار المرجعية للخضر والفواكه واللحوم في شهر رمضان

حدد وزارة التجارة الأسعار المرجعية للخضر والفواكه واللحوم المستوردة والتي ستكون موحدة خلال شهر رمضان.

حيث سيكون سعر البطاطا بأسواق مابين 40 و45 دينار أما سعر التجزئة فيتراوح ما بين 45 و50 دينار.

أما سعر الطماطم منتج من البيوت البلاستيكية فسعرها بأسواق الجملة ما بين 60 و80 دينار أما سعر التجزئة فيتراوح ما بين 90 و110 دينار.

في حين سعر البصل الجاف المخزّن يتراوح سعره في اسواق الجملة ما بين 40 و50 دينار وبالتجزئة ما بين 55 و60 دينار.

أما البصل الأخضر فسعره بالجملة يتراوح من 20 إلى 25 دينار وبأسواق التجزئة يتراوح سعره مابين 30 و35 دينار.

بينما سعر القرعة من البيوت البلاستيكية وبأسواق الجملة مابين 45 و60 دينار وسعرها بالتجزئة يتراوح ما بين 65 و80 دينار.

وسعر الخس من البيوت البلاستيكية بأسواق الجملة ما بين 50 و55 دينار وبأسواق التجزئة مابين 60 و70 دينار.

أما سعر الجزر بأسواق الجملة فيتراوح ما بين 35 و45 دينار وبأسواق التجزئة مابين 55 و60 دينار.

ناهيك عن الثوم الجاف المخزن يتراوح سعره ما بين 60 و80 دينار وبأسواق التجزئة ما بين 100 و150 دينار.

والثوم الأخضر الموسمي سعره ما بين 30 و40 دينار بأسواق الجملة وما بين 50 و60 دينار بأسواق التجزئة.

سعر الموز في أسواق الجملة يتراوح ما بين 200 و220 دينار، أما سعر التجزئة ما بين 230 و250 دينار.

في حين لحم البقر المجمّد سعره بأسواق الجملة 650 دينار وسعره بالتجزئة 750 دينار.

أما اللحوم النيئة فسعرها في الجملة 820 دينار، أما سعرها بالتجزئة 950 دينار.