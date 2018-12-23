هذه هي الأسلحة التي ذُبحت بها السائحتين الإسكندنافيتين

حجزت مصالح الامن المغربية خلال عملية البحث والتفتيش عن المتورطين في ذبح السائحتين الإسكندنافيتين، على مجموعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة في إعداد المتفجرات.

وحسب وسائل إعلام، فقد تم خلال التفتيش العثور على بندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية.

كما عثرت مصالح الأمن، على 3 سكاكين من الحجم الكبير،و3 هواتف نقالة .

إضافة إلى ذلك اعتقلت مصالح الامن 9 أشخاص يشتبه في تورطهم في ذبح السائحتين الاسكندنافيتين.

للإشارة، أقدم مجموعة أعلنت ولائها لتنظيم داعش الإرهابي الاسبوع الماضي على ذبح سائحتين اسكندنافيتين في جبال الأطلس.