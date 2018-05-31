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هذه هي الأسماء المُرشحة لخلافة “زيزو” !!

الرياضة
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هذه هي الأسماء المُرشحة لخلافة “زيزو” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تسارعت الأحداث في بيت فريق ريال مدريد الإسباني بعد إستقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صبيحة اليوم الخميس بشكل مُفاجئ.

حيث سارعت وسائل الإعلام العالمية والإسبانية للتكهن بمستقبل العارضة الفنية للفريق الملكي في ظل تقلص الخيارات المتاحة أمام الرئيس “بيريز”.

ويُعتبر مُدرب فريق “توتنهام” “ماوريسيو بوكيتينو” أقرب المُرشحين لخلافة “زيزو” حسب ماأشارت إليه الصحف المُقربة من إدارة الرئيس “فلورنتينو بيريز”.

وضمت قائمة المُرشحين أسماء المدرب الإيطالي لليوفي “ماسيميليانو أليغري” وكذا مدرب منتخب ألمانيا “يواخيم لوف” والإسباني “غوتي” مُدرب رديف الميرينغي”.

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