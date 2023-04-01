قناة النهار هذه هي الأطباق التي يفضلها الجزائري في شهر رمضان بقلم قناة النهار نشر في 01 أفريل 2023 - 18:05 شارك غرِّد أرسل 185 0 هذه هي الأطباق التي يفضلها الجزائري في شهر رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CPsT0 اقرأ أيضا المدية : أول شحنة للحوم المستوردة من دولة النيجر تصل إلى الولاية في إطار المقايضة قناة النهار 20 مارس مع النابلسي / يطبع المؤمن على الخلال كلّها..إلاّ الخيانة و المعصية قناة النهار 27 مارس وزير الأشغال العمومية يرفض مبررات تأخر إستلام شطر منفذ طريق السيار من تقريت الى أميزور قناة النهار 15 مارس طيب معانا : سوفلي بالتونة كلمار فارسي 🦑 وتيراميسو بالشكولاطة قناة النهار 29 مارس وزارة المالية / مراسم تسليم واستلام المهام بين جمال كسالي و لعزيز فايد قناة النهار 18 مارس الكوكي: حظوظ الأندية في الدور الربع نهائي متساوية نظرا لتقارب المستوى قناة النهار 31 مارس لحظة إندلاع الحريق بعد إنفجار الغاز داخل منزل وسط مدينة المدية قناة النهار 27 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : جهاز المناعة قناة النهار 30 مارس إضطراب جوي مرتقب.. ثلوج وأمطار رعدية قناة النهار 01 أفريل شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس