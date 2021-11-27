هذه هي الأعراض التي تظهر على المصاب بالمتحور أوميكرون

كشفت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، “أنجيليك كويتزي”، عن الأعراض التي تظهر على المصاب بـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأوضحت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا. مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة.

كما قالت أن المصابين حتى الآن لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وقد يكون لديهم سعال خفيف. مشيرة إلى أنه لا توجد أعراض بارزة للمتغير أوميكرون، ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا.

وتابعت القول، أنه لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتحور “أوميكرون”. مشيرة إلى أن المتحور الجديد تم إكتشافه لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا.

كما أن المتحور الجديد تم إكتشافه فقط في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، ولم تستقبل المستشفيات حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين. فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم.

وقالت كويتزي أنه من المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم. بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 270 مليون حالة

كما إرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلى صبيحة اليوم السبت إلى أزيد من 260 مليون إصابة. كما تجاوزت حصيلة الوفيات عتبة الـ5 ملايين حالة وفاة.

وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، في آخر حصيلة لها، أن عدد الإصابات بالوباء بلغ 260 مليونا و642 ألفا و943 حالة. كما إرتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و188 ألفا و937 وفاة.

كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا كأثر دول العالم تضررا من فيروس كوورنا. وبلغت حصيلة الإصابات بها أكثر من 48.1 مليون إصابة.

تليها الهند بـ 34.5 مليون إصابة، ثم البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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