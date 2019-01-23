هذه هي الأمراض التي تسببها أدوية علاج الزكام

تسبب أدوية علاج الزكام، العديد من الأمراض خاصة نوبات القلب والجلطة الدماغية حسب ما كشفه العلماء والباحثين.

وكشف علماء جامعة مركز بيتسبرغ الطبي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى احتمال إصابة الشخص.

خاصة إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم،أو من أمراض القلب والأوعية الدموية.

لأن هذه الأدوية تحتوي على مواد نشطة تزيد من ارتفاع ضغط الدم.

كما أنها تزيل الاحتقان وتقلل من تدفق السائل إلى الجيوب الأنفية

وهو الأمر الذي يسبب جفافها وتخفيض شدة الزكام.

بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الأدوية على تضييق الأوعية الدموية، لأنها تحتوي على مكونات مثل المركب الكيميائي سودوإفدرين الخطير جدا على القلب.

وكما هو معلوم، فإن تفاقم ارتفاع ضغط الدم، قد يؤدي إلى النوبة القلبية أو الجلطة الدماغية.

ولكن هذا يشمل حتى الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ،حيث عليهم استخدام هذه الأدوية بحذر كبير.