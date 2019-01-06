هذه هي الأمراض التي يسببها الجلوس الطويل!

يعرف الجلوس لمدة طويلة بانه مرض العصر، لكونه يضر كثيرا بالصحة لدرجة أنه قد يؤدي إلى الوفاة .

ومن بين الأمراض التي يسببها الجلوس الطويل، تجلط الدم،أمراض الكبد غير الكحولية،أمراض القلب،بالإضافة إلى السرطان.

كما قد ينجم عن الجلوس الطويل، أمراض أخرى تصيب الدماغ حسب ما كشفته دراسة التي بينت أن هناك صلة بين سلوك الجلوس وترقق مناطق في الدماغ تعتبر مهمة في شكل الذاكرة.

وأوضح أستاذ مختص في علم القلب بمعهد التأهيل الطبي التابع للجامعة الصحية بكندا، ديفيد ألتر، أنه بالإضافة إلى السمنة فهناك تأثيرات أخرى لقلة الحركة والجلوس الطويل، كعدم حرق الدهون والسكر،واستجابة الجسم للإنسولين .

حيث أن هذا كله يؤدي إلى ارتفاع الكوليستيرول، وما يترتب عنه من أمراض ونتائج.

ومن خلال التجارب التي أجراها الأطباء والباحثون، على أشخاص طلب منهم تقليل عدد الخطوات 1500 خطوة يوميا.

حيث اكتشف الباحثون أنه خلال أسبوعين من التجربة بدءت تظهر على هؤلاء الأشخاص أثار السمنة، بسبب زيادة الدهون وتجمع الدهون في الكبد.

وبحسب الدراسات، فإن الحلوس الطويل، يعرض المرء إلى حوالي 35 ظرف خطير، وذلك لأن الحركة هي المفتاح الأساسي للبروتينات المنظمة للجسم.

حيث أن أهم الأمراض التي يمكن أن تفتك بالجسم،جراء الجلوس الطويل،هي: الاحباط،القلق،آلام الرقبة والظهر، والسرطان والسمنة والسكري وإضطرابات القلب، وهشاشة العظام وتجلط الدم.