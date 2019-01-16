هذه هي الأمراض التي يسببها قلة النوم

يسبب قلة النوم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الأشخاص الذين لا ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، مقارنة بالذين ينامون مابين 7 إلى 8 ساعات في اليوم.

وأجريت التجارب على آلاف من الأشخاص، الذين ينامون لمدة أقل من 6 ساعات، حيث كشفت النتائج أن هؤلاء الأشخاص خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالذين ناموا 7 إلى 8 ساعات بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34 بالمئة بسبب سوء النوم والارق.

كما اتضح أن النوم لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم، يمكن أن يساعد على الإصابة بتصلب الشرايين .