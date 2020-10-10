هذه هي الأمور التي لم تعجب بلماضي أمام نيجيريا

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن بضعة تفاصيل لم تنل رضاه خلال المواجهة الودية أمام نيجيريا، سهرة يوم أمس الجمعة.

وتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد إنتصار مُحاربيه على النسور قائلا: “كل شيء مثالي، ولكن بعض التفاصيل قابلة للتصحيح”.

وواصل: “يجب علينا أن نكون أكثر تركيزا في اللمسة الأخيرة، وفي التمريرة الأخيرة والتمريرة ما قبل الأخيرة”.

وأردف :”العرضيات لم تكن دقيقة، وهو أمر يمكن تصحيحه، كنا قادرين على الفوز بثنائية بكل سهولة لو أظهرنا الفعالية اللازمة”.

يُذكر بأن جمال بلماضي، وما عدا التفاصيل السالف ذكرها، أشاد مطولا بعناصر تشكيلته، مؤكدا بأنهم قاموا بكل شيء فوق الملعب.

وأوضح الرجل الأول في الخضر، بأن الخضر أظهروا بكل الخصائص المطلوبة في المستوى العالي.