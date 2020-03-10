هذه هي الأيام التي خصصتها وزارة التربية لإستقبال المواطنين

حددت وزارة التربية الوطنية يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين وأولياء التلاميذ وكذا الموظفين في القطاع على مستوى مديريات التربية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها خصصت أيضا الإستقبال يوميا مع تحديد الفترة الصباحية أو المسائية من وقت الدوام الرسمي، وذلك على مستوى مؤسسات التربية والتعليم.

وقالت الوزارة أن الإجراءات اتخذت للوقوف على كل الوضعيات المطروحة حالة بحالة، وذلك قصد دراستها ومعالجتها وتسويقها مع تخصيص الرد الكتابي المناسب، وفق النصوص القانونية والتنظيم المعمول به في أسرع الآجال دون تماطل أو تأخير.

وكشف البيان أيضا عن ضمان حسن الإستقبال والتوجيه والإصغاء والتجاوب مع قضايا المواطنين، بهدف تجسيد بوادر التغيير المنشود وتسخير الإدارة لخدمة المواطن.