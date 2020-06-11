هذه هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة ميترو الجزائر قبل استئناف النشاط

إتخذت مؤسسة ميترو الجزائر وفي إطار استئناف نشاطات النقل، العديد من التدابير من أجل ضمان السلامة الصحية للزبائن ولعمال الترامواي وميترو الجزائر ومختلف المصاعد الهوائية.

وقال علي العولمي، مدير الإستغلال بمؤسسة ميترو الجزائر، أنه تم إتخاذ تدابير أمنية من طرف المؤسسة لفائدة الزبائن والعمال لتفادي انتشار الوباء على مستوى مختلف المحطات و داخل وسائل النقل.

وأضاف المتحدث، أن هذه التدابير اتخذت على مستوى مختلف المحطات ” ترامواي وميترو و المصاعد الهوائية” حيث يجب على الزبائن إتباع الخطوط المرسومة على الأرض من أجل احترام التباعد الجسدي خصوصا على مستوى نقاط بيع التذاكر.

وأشار إلى أنه من أجل تفادي أي خطر عدوى داخل وسائل النقل “ترامواي و ميترو و مصاعد هوائية”، تم تقليص عدد المقاعد مع رفع عدد الرحلات بهدف نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين.

و أشار المتحدث، أنه رغم تقليص عدد المقاعد للجالسين، قامت المؤسسة بتحديد المدة بين الرحلتين بـــ 4 دقائق فقط و هذا لنقل اكبر عدد ممكن من المسافرين نحو وجهاتهم المعينة، مشددا على ضرورة وضع كمامات بالنسبة للمسافرين قبل التقرب من مختلف محطات المؤسسة.

و أكد المسؤول أن نسبة استغلال مساحة الترامواي لا يجب أن تتجاوز 50 بالمائة، مشددا على أهمية السهر على احترام هذه النسبة من طرف موظفي وسائل النقل هذه.

و أضاف العولمي أن المؤسسة جندت عددا هاما من موظفيها من اجل السهر على احترام هذه التدابير و مرافقة المسافرين من أجل الحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أنه تم خفض عدد المقاعد بالمصاعد الهوائية من 35 الى 15 مقعدا و هذا لضمان السلامة الصحية للزبائن.

و بخصوص تدابير النظافة، أكد المتحدث أن موظفي المؤسسة سيقومون بإطلاق عمليتين الى 3 عمليات تعقيم لوسائل النقل علاوة على عمليات مماثلة في الفترة الليلية.