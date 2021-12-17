هذه هي الإجراءات الجديدة لتسجيل طلبة “بكالوريا” 2022
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال التسجيلات الجامعية الخاصة بالطلبة الناجحين في “باك” 2022، سيتم اتخاذ “إجراءات جديدة تخص تسجيل وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد مع العمل على تعزيز شبكة المدارس العليا”، من خلال فتح أقطاب الامتياز لضمان تكوين نوعي والاستعداد المحكم من أجل استقبال الطلبة في أحسن الظروف.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه “تعكف حاليا على إعداد منشور وزاري متعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 2022”.
كما أكد الوزير أنه سيتم “الاحتفاظ بآلية المعدّل الموزون، مع إقرار بعض التعديلات التي تخص بعض شعب البكالوريا، مع مراعاة نتائج التنسيق والعمل المشترك القائم حاليا مع وزارة التربية الوطنية، لا سيما ما تعلق بتشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية”.
وبخصوص التأطير البشري، أكد الوزير أن القطاع أنهى “عملية توظيف الأساتذة الجدد بنسبة 50 من المئة من مجموع المناصب المفتوحة المقدر بـ 1655 أستاذ جديد، حيث تم تسليمهم المهام والأنشطة البيداغوجية، مشيرا إلى تسجيل “عجز” على مستوى بعض المؤسسات الجامعية في إتمام عمليات التوظيف التي كان مقررا الانتهاء منها قبل 20 نوفمبر 2021.
وفيما يتعلق بعملية التسيير المالي لميزانية البحث العلمي، أشار بن زيان، إلى أن القطاع من خلاله المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، سيتبنى “مقاربة جديدة في التسيير المالي والبحثي، خاصة بعد غلق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.
من جهة أخرى، كشف الوزير بأن قطاعه سيتسلم 45 ألف مقعد بيداغوجي و27 ألف سرير، قبل الدخول الجامعي المقبل.
وأوضح بن زيان في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للجماعات، أن إنجاح الدخول الجامعي 2022 – 2023، “يتوجب تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لتحسن تسيير المؤسسات الجامعية ونوعية التكوينات المقترحة”، كاشفا عن استلام 45 ألف مقعد بيداغوجي و27 ألف سرير قبل الدخول الجامعي المقبل.
طالع أيضا: وزير التعليم العالي: نعمل على توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، إلى الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة. مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية من أجل توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين.
وأوضح الوزير، في كلمة قرأها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي. بمناسبة حفل توزيع سيارات إسعاف مجهزة على مديريات للخدمات الجامعية. أنه يتعين على مديري الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين. وذلك بالاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها وخاصة المحاور التي لها علاقة مباشرة بحياة الطلبة. والعمل على تحسينها والتي كانت سببا في بعض الاضطرابات والاحتجاجات مؤخرا على غرار التدفئة والإطعام والنقل.
و دعا الوزير، إلى العمل على تنفيذ كل الإجراءات العملية المتفق عليها، ووفق آجال تنفيذها و التي ستكون “محل تقييم من قبل مصالح الوزارة في الأشهر القادمة”.
كما أشار إلى ضرورة متابعة عمليات ترميم الإقامات والتدفئة المسجلة على عاتق الولاية بصفة مستمرة ودائمة. وذلك لتسريع هذه العمليات خاصة في فصل الشتاء.
طالع أيضا: بن زيان: جامعاتنا أكدت أنها في نفس مستوى الجامعات الدولية
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إنّ انفتاح الجامعات الجزائرية مع محيطها الدولي عبر تبادل الخبرات بمفهوم رابح رابح ومشاريع توأمة.
وأكد الوزير أن المؤسسات الجامعية الجزائرية هي في نفس المستوى العلمي والبحثي مع نظيراتها على المستوى الدولي.
وكشف الوزير، عن تجسيد 150 مشروعا سنويا ضمن البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية. وكذا مواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة والمقاولاتية مع خلق وحدات للبحث التطويري داخل المؤسسات الاقتصادية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp