هذه هي الإجراءات الجديدة لتسجيل طلبة “بكالوريا” 2022

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال التسجيلات الجامعية الخاصة بالطلبة الناجحين في “باك” 2022، سيتم اتخاذ “إجراءات جديدة تخص تسجيل وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد مع العمل على تعزيز شبكة المدارس العليا”، من خلال فتح أقطاب الامتياز لضمان تكوين نوعي والاستعداد المحكم من أجل استقبال الطلبة في أحسن الظروف.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه “تعكف حاليا على إعداد منشور وزاري متعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 2022”.

كما أكد الوزير أنه سيتم “الاحتفاظ بآلية المعدّل الموزون، مع إقرار بعض التعديلات التي تخص بعض شعب البكالوريا، مع مراعاة نتائج التنسيق والعمل المشترك القائم حاليا مع وزارة التربية الوطنية، لا سيما ما تعلق بتشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية”.

وبخصوص التأطير البشري، أكد الوزير أن القطاع أنهى “عملية توظيف الأساتذة الجدد بنسبة 50 من المئة من مجموع المناصب المفتوحة المقدر بـ 1655 أستاذ جديد، حيث تم تسليمهم المهام والأنشطة البيداغوجية، مشيرا إلى تسجيل “عجز” على مستوى بعض المؤسسات الجامعية في إتمام عمليات التوظيف التي كان مقررا الانتهاء منها قبل 20 نوفمبر 2021.

وفيما يتعلق بعملية التسيير المالي لميزانية البحث العلمي، أشار بن زيان، إلى أن القطاع من خلاله المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، سيتبنى “مقاربة جديدة في التسيير المالي والبحثي، خاصة بعد غلق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.

من جهة أخرى، كشف الوزير بأن قطاعه سيتسلم 45 ألف مقعد بيداغوجي و27 ألف سرير، قبل الدخول الجامعي المقبل.

وأوضح بن زيان في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للجماعات، أن إنجاح الدخول الجامعي 2022 – 2023، “يتوجب تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لتحسن تسيير المؤسسات الجامعية ونوعية التكوينات المقترحة”، كاشفا عن استلام 45 ألف مقعد بيداغوجي و27 ألف سرير قبل الدخول الجامعي المقبل.

طالع أيضا: وزير التعليم العالي: نعمل على توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين