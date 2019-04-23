هذه هي الإجراءات المتبعة للمقصيين من قفة رمضان

كشفت مديرية النشاط الإجتماعي لولاية الجزائر، أنه بإمكان المقصيين من قفة رمضان إيداع شكوى لدى رئيس البلدية للنظر فيها.

وحسبما أعلنته ذات المديرية “فإن كل شخص يتم إقصاؤه أو حرمانه من التسجيلات الخاصة برمضان 2019″.

” فإن هذه العملية في كل مراحلها تقع على عاتق البلديات مقر إقامتهم من حيث التسجيل إيداع الملفات والإستفادة”.

مضيفة أنه يجب تقديم الشكاوي والطعون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول بالتحقيق في تظلمكم”.

“واتخاذ التدابير اللازمة لمنحكم هذه الإعانة، خاصة وأن مصالحنا على استعداد لتقديم الدعم المالي اللازم في حالة تسجيل العجز على مستوى أي بلدية”.

“والتوسط لدى المصالح المختصة وبذل كل المساعي لعدم إقصاء أي مواطن يستوفي شروط الإستفادة من الإعانة في رمضان.