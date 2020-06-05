هذه هي الإجراءات الوقائية الجديدة التي ستطبقها الجوية الجزائرية في رحلاتها

أكدت، اليوم الجمعة، شركة طيران الجوية الجزائرية أنه وفي إطار محاربة تفشي فيروس كورونا تم تطبيق إجراءات صحية وقائية جديدة تحسبا لإستئناف الرحلات مستقبلا.

وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، فإنه سيتم إخضاع جميع المسافرين دون إستثناء لفحص درجة الحرارة.

كما سيتم أيضا تعميم استخدام المعقم الكحولي، وإلزامية إرتداء القناع الوقائي ووضع زجاج صناعي عازل على مستوى جميع الوكالات التجارية وكذا المكاتب التابعة للشركة.

كما أشارت الجوية الجزائرية أنه سيتم إخضاع أماكن العمل للعمليات التعقيم الدوري وكذا التعقيم الدوري للمقصورات داخل الطائرة وتجديد التهوية.

وكذا ستلزم جميع المواطنين بإحترام التباعد الجسدي فيما بينهم بمسافة 1.5 متر.

أما فيما يخص الوجبات التي تضمنها الجوية الجزائرية فتكون كلها مغطاة باكياس ابلاستيكية غذائية وتسلم للمسافرين في علب كرتونية.