هذه هي الإجراءات والتدابير لإنجاح موسم الحج

كشف الطاهر برايك، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح موسم الحج 2025.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي، قال برايك إنه “تم إبرام اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لضمان تنقل حجاج بيت الله الحرام في أحسن الظروف”.

وتابع برايك قائلاً: “الديوان عكف على تكوين الحجاج بتنظيم حملات توعية وتحسيس بخصوص ظروف الحج. كما كان هناك عمل جواري لتدريب الحجاج الجزائريين على شعائر الحج”.

وأما بالنسبة للبعثة المرافقة للحجاج. أكد برايك أن عدد أفرادها بلغ 826 عضوا، تشمل جميع المجالات للسهر على مرافقة الحجاج الجزائريين.

وأضاف المسؤول ذاته أن أفراد البعثة الجزائرية موزعين عبر 3 مراكز بكلٍّ من مدينة جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة”.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة إن “أعضاء البعثة الجزائرية المتكونة من أطباء وحماية مدنية تلقوا تكوينا شاملا ومستمرا لخدمة حجاج بيت الله”.

كما تم تنصيب لجنة خاصة لمتابعة دقيقة لكل متطلبات الحجاج الميامين من مبيت وأداء للمناسك طيلة فترة أداء شعيرة الحج.

واغتنم برايك، الفرصة لتقديم الشكر لرئيس الجهورية على رعايته السامية ودعمه المتواصل في مختلف القطاعات من أجل راحة الحجاج. من خلال رفع منحة الحج وتخصيص 2000 دفتر إضافي خاص بالحجاج والإبقاء على تكلفة الحج كما كانت عليه في الموسم الماضي.