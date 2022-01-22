هذه هي الإحصائيات التاريخية “المُخيفة” للخضر أمام الكاميرون

تعتبر الكاميرون الشبح الأسود للخضر، حيث لم يسبق لها وأن عرفت طعم الهزيمة أمام المحاربين، في أي مباراة رسمية على مر التاريخ.

وإلتقى محاربو الصحراء أمام الأسود غير المروضة، في تسع مناسبات ثمان منها رسمية، حيث تمكن الكاميرونيون من الفوز في أربع مرات، في حين إفترق المنتخبان على التعادل أربع مرات أخرى.

ويعود الفوز الأول والأخير للخضر على الكاميرون، لعام 1984 في لقاء ودي أقيم بينهما في الغابون.