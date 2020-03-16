هذه هي الإلتماسات في حق الإطارات والمسؤولين المتورطين في قضية عبد الغني هامل وعائلته

إلتمس وكيل الجمهورية أحكاما بالحبس النافذ في حق الإطارات والمسؤولين المتورطين في قضية عبد الغني هامل وأفراد من أسرته تراوحت مابين 5سنوات و10 سنوات حبسا نافذا
ويتعلق الأمر بكل من :
رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا. 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة نافذة
معاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة
بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة
شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
بالي علي مرقي عقاري عامين حبس نافذ .
شركات هامل وأبناءه غرامة قدرها 32 مليون دينار ومصادرة الأملاك.
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