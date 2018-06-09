هذه هي التدابير التي اتخذتها وزارة التربية لتأمين البكالوريا 2018

تم هذه السنة اتخاذ العديد من التدابير من أجل تأمين امتحان البكالوريا الذي سيجرى من 20 إلى 25 جوان الجاري، وذلك من خلال حجب الانترنت قبل بداية كل امتحان وكذا منع ادخال الألواح الذكية باقي الأدوات الذكية المربوطة بالأنترنت.

وفي هذا الصدد قالت وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، إنه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعة عند بداية كل امتحان من أجل تفادي كل محاولة تسريب مواضيع البكالوريا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن جهتها، دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذه السنة الى تفادي الزيارات الرسمية في مراكز الامتحان من أجل فتح الأظرف التي تحتوي على مواضيع الامتحانات من أجل عدم التشويش على المترشحين وكذا تأمين الامتحانات.

و للتذكير تميز امتحان البكالوريا لدورة 2016 بتسرب للمواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيلها قبل بداية الاختبارات.

أما امتحان البكالوريا لدورة 2017 فتميز بنشر للمواضيع بعد 15 دقيقة من بداية بعض الاختبارات رغم الاجرءات التي تم اتخادها لتأمينه.

وللإشارة، من المنتظر أن يجري امتحان البكالوريا 2018 مجموع 709.448 مترشح..