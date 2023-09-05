هذه هي الترتيبات البيداغوجية الخاصة بالدخول الجامعي 2023/2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التدابير البيداغوجية الخاصة بالدخول الجامعي 2023/2024.

واكدت الوزارة من خلال مراسلة لها بضرورة إتمام النشاطات المرتبطة بإنهاء السنة الجامعية 2022/2023 على مستوى المؤسسات التي قد تكون عرفت تأخرا في العملية.

كما أمرت الوزارة بضرورة إتمام العمليات اللازمة للانطلاق الحسن للسداسي الأول من السنة الجامعية 2023//2024،لاسيما تنظيم عملية استقبال الطلبة الجدد وضمان جاهزية الهياكل والفضاءات من حيث التهيئة والنظافة والأمن.

وكذا الإمتناع عن طلب أي نسخة ورقية عن شهادة البكالوريا، أوأي وثائق إدارية أخرى عن التسجيل النهائي للطلبة الجدد والإكتفاء بالنسخة الرقمية المتاحة، ضمن قاعدة البيانات الرقمية لحاملي بكالوريا 2023، بما يضمن أرشيفا رقميا كاملا لهؤلاء الطلبة طيلة مسارهم الجامعي.

كما أمرت الوزارة ب تنظيم عملية تسليم بطاقات الطلبة في الآجال المحددة، وتنظيم الإجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام، ومسؤولي الشعب والتخصصات لتسطير ورقة الطريق للسداسي الأول.