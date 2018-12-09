هذه هي التسهيلات التي أقرتها فرنسا لعلاج الجزائريين بمستشفياتها

أفادت السفارة الفرنسية بالجزائر، أن فرنسا وضعت عدة تدابير للتكفل بعلاج الرعايا الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية.

خاصة وأن الجزائر وفرنسا وقعت في أفريل 2016 بالجزائر العاصمة على بروتوكول ملحق بالإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي.

متعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة المقدمة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمينن اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمقيمين في الجزائر.

وتمت المصادقة على هذا البروتوكول بمرسوم من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 نوفمبر.

وأضاف ذات البيان، أن هذا البروتوكول يضع إطارا إداريا موحدا وموثوقا لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين.

والتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي يخص سوى العلاجات التي لا يمكن تقديمها في الجزائر .

كما يجب أن تكون الإستفادة من العلاج موضوع طلب مسبق للترخيص بالتكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ويقوم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالتقييم المالي المسبق للعلاجات المبرمجة للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية.

كما يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة.

وأشار نفس البيان، أنه يمكن للمرضى الجزائريين أن يستفيدوا من الخدمات العينية التي تقدمها التأمينات الفرنسية.

ويتحصل المستفيدون على تأشيرة طبية في أقرب الآجال، خاصة وأنه لا يعني بشكل من الأشكال أن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين.

كما يوسع هذا البروتوكول قائمة المستفيدين في الجزائر ويؤمن الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في الجزائر وفرنسا.