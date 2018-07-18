هذه هي التسهيلات التي قامت بها وزارة الخارجية للجالية الجزائرية

أفاد وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أن إستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد للجزائريين المولودين بالخارج هي لبنة تدخل في عمل الحكومة.

مشيرا خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية نور الدين بدوي ووالي العاصمة على استخراج وثائق الحالة المدنية المسجلة بالخارج وشهادة رخصة السياقة.

أن عمل الحكومة النابعة من عمل رئيس الجمهورية جاء لتبسيط وتسهيل وعصرنة الاجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج الوطن.

مفيدا بأن الإجراء عن بعد سيسمح باستخراج السوابق العدلية بالتنسيق مع وزارة العدل.

كما أن التصحيح للأخطاء الإدارية في عقود الحالات المدنية سيكون عن بعد دون التنقل إلى الجزائر كما كان من قبل.

وسيتمكن المولودين بالخارج إستخراج الوثائق من أقرب قنصلية والسفارات دون التوجه إلى وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.

وهو الأمر الذي ينطبق على رخصة السياقة عن بعد لغرض تحويلها إلى رخص سياقة بلد الإقامة.