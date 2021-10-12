هذه هي التشكيلة الأساسية التي إختارها بلماضي لمواجهة النيجر

أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي، تعديلات بسيطة على تكشيلته الأساسية، التي ستدخل مواجهة النيجر، عصر اليوم الثلاثاء. وقرر الرجل الأول في الخضر إجراء تغييرتن مُقارنة بمُباراة الذهاب أمام أشبال جون ميشال كافالي.

وإختار أفضل مُدرب في القارة السمراء التعداد التالي للعودة بالفوز من نيامي :

مبولحي، عطال، فارس، ماندي، بدران، زروقي، بن ناصر، بلايلي، محرز، سليماني وبونجاح

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