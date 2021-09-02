هذه هي التشكيلة الأساسية التي إعتمد عليها بلماضي في مواجهة جيبوتي
بقلم يونس رزيق
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
التشكيلة الاساسية:
مبولحي، ماندي،، بن العمري، زروقي، محرز، بلايلي، بونجاح، سليماني، ، بوداوي، بن ناصر، ، زفان
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