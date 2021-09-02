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هذه هي التشكيلة الأساسية التي إعتمد عليها بلماضي في مواجهة جيبوتي

بقلم يونس رزيق
هذه هي التشكيلة الأساسية التي إعتمد عليها بلماضي في مواجهة جيبوتي
الناخب الوطني جمال بلماضي
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

التشكيلة الاساسية:

مبولحي، ماندي،، بن العمري، زروقي، محرز، بلايلي، بونجاح، سليماني، ، بوداوي، بن ناصر، ، زفان

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