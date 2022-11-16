هذه هي التشكيلة الأساسية للخضر أمام مالي !

كشف الحساب الرسمي للمُنتخب الوطني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن التشكيلة الأساسية للخضر التي ستواجه مالي.

وذلك في المباراة الودية المُقررة سهرة اليوم الأربعاء بداية من الـ20:30 بملعب ميلود هدفي بوهران.

وعرفت التشكيلة الأساسية للخضر عديد التغييرات لأسباب مُتعددة مُقارنة بآخر مباراة للخضر أمام نيجيريا.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، بن عيادة، توبة، ماندي، توغاي، بوداوي، زروقي، زرقان، بن رحمة، عريبي، محرز.