هذه هي التشكيلة الأساسية للخضر أمام مالي !
بقلم حواز عبد النور
كشف الحساب الرسمي للمُنتخب الوطني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن التشكيلة الأساسية للخضر التي ستواجه مالي.
وذلك في المباراة الودية المُقررة سهرة اليوم الأربعاء بداية من الـ20:30 بملعب ميلود هدفي بوهران.
وعرفت التشكيلة الأساسية للخضر عديد التغييرات لأسباب مُتعددة مُقارنة بآخر مباراة للخضر أمام نيجيريا.
التشكيلة الأساسية:
ماندريا، بن عيادة، توبة، ماندي، توغاي، بوداوي، زروقي، زرقان، بن رحمة، عريبي، محرز.
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