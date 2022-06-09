هذه هي التشكيلة الأساسية للمحليين أمام الكونغو الديمقراطية !

كشف منذ قليل الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن التشكيلة الأساسية للمُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام الكونغو الديمقراطية.

وذلك في اللقاء الذي يندرج لحساب الجولة الثانية من الدورة الودية للمُنتخبات المحلية المُقامة بالجزائر.

حيث ستُلعب هاته المواجهة بملعب 05 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 20:45.

وكان المُنتخب الوطني المحلي قد فاز في الجولة الأولى على مُنتخب النيجر بهدف يتيم دون رد.