هذه هي التشكيلة التي إختارها بوقرة لنهائي كأس العرب

حافظ الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على تعداده الأساسي في نهائي كأس العرب، تحسبا لمواجهة تونس بعد قليل.

وقرر بوقرة الدفع إجراء تعديل بسيط فقط على تشكيلته، من خلال إعادة حسام الدين مريزاق بدلا من حسام دراوي.

التشكيلة الأساسية

مبولحي، بن عيادة، بن العمري، بدران، ميريزاق، بن دبكة، براهيمي، بلايلي، مزياني، بونجاح

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وقدّم عدد من نجوم المنتخب الأول في شاكلة رامي بن سبعيني ومحمد فارس إلى جانب مهدي زفان رسائل تدعيمية للاعبين قبل موعد النهائي اليوم.

وكان بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ أول اللاعبين الذين دخل في الصف وقال “بالتوفيق للجميع. ننتظر أن تفوزوا بالنهائي وتشرفون الراية الوطنية، انتظركم مثل بقية الجزائريين”.

كما طالب مهدي زفان، مدافع كريليا سوفيتوف الروسي، أشبال المدرب مجيد بوقرة، للتحلي بالإرادة. وتقديم ما لديهم لإسعاد الشعب الجزائري وقال “سلام خاوتي جميعكم، بالتوفيق لكم في النهائي وأتمنى الفوز بها، و حمل الكأس إلى الجزائر”.

كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق الأربعاء الماضي أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

و سجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

وحقق منتخب الجزائر للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3.