هذه هي التشكيلة المثالية للمواهب الجزائرية في أوروبا

وضعت “صفحة المواهب الجزائرية” تشكيلة لأبرز الأسماء الجزائرية الواعدة في الدوريات الأوروبية، خلال مرحلة الذهاب.

وضمت التشكيلة الدولي الجزائري يوسف عطال نجم نيس الفرنسي، إضافة إلى ثنائي مارسيليا ماكسيم لوباز وهداف الرديف فلوريان شابرول.

وإختير المدافع الأيسر لنادي “أونجي” ريان آيت نوري، في التشكيلة والذي يعد أبرز المواهب الصاعدة ومحل أطماع عمالقة أوروبا.

إضافة إلى ذلك ضمن التشكيلة أسماء أخرى :”حسام عوار، كيليان قسوم، سمير بوزار (نانسي)، وقايتان عريب (فالونسيان)، عبد اللي حيماد (لوهافر)، مهدي مرغم (شاتورو).

يذكر أن الصفحة كانت وراء إستدعاء أبرز الأسماء المغتربة والناشطة حاليا في المنتخب الوطني في فترة رئيس “الفاف” السابق محمد روراوة.