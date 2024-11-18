هذه هي التشكيلة الجديدة للحكومة

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل، اليوم، الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه.

وصرّح عقون أنه بموجب مرسوم رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول، عيّن عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم: