هذه هي التعويضات الجديدة لموظفي أسلاك شبه الطبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور النظام التعويضي الخاص بموظفي أسلاك شبه الطبي للصحة العمومية.

وبحسب المادة 3 من نص المرسوم، فإن علاوة تحسين الأداء تحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين أسلاك شبه الطبي للصحة العمومية.

كما يصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا، وفق نسبة 40% من الراتب الرئيسي”.

و يصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المنتمين أسلاك شبه الطبي، وفق النسبتين الآتيتين :

%55 من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون.

50 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما فوق.

كما يصرف تعويض التقنية شهريا لشبه الطبيين للصحة العمومية والمصنفين في الأصناف 12 فما فوق، وفق نسبة 10% من الراتب الرئيسي”.

ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداءً من الأول جانفي من السنة الجارية 2025.