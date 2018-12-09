هذه هي التغييرات الجديدة في منافسة كأس الجمهورية هذا الموسم !!

قامت لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم بإقرار قوانين جديدة على منافسة كأس الجمهورية لموسم 2018-2019.

وستُلعب مباريات الدور الربع النهائي والنصف النهائي بصيغة الذهاب والإياب على أن يستقبل مباراة الذهاب النادي الذي يُسحب أولا في القرعة.

هذا ولن يكون هناك مباريات بدون حضور الجمهور في منافسة كأس الجمهورية حيث لن تُسلط عقوبة الويكلو في المنافسة الأعرق في الجزائر.

هذا وستكون الملاعب التي أُهلت في بداية الموسم من قبل لجنة معاينة الملاعب مؤهلة لإحتضان مباريات منافسة كأس الجمهورية.