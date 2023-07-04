هذه هي التقديرات التي يتحصل عليها الناجحون في امتحان البكالوريا

ينتظر التلاميذ بفارغ الصبر نتائج إمتحان شهادة البكالوريا،التي سيعلن عنها قبل ال20 من الشهر الجاري حسب تصريحات وزير القطاع.

ويتساءل العديد من التلاميذ عن المعدلات التي سيتحصلون عليها وعن التقديرات التي تختلف حسب كل معدل.

هذا ويمنح تقدير ” ممتاز” عندما يساوي المعدل العام أو يفوق 18 من 20

أما تقدير “جيد جدا” فيمنح عندما يساوي المعدل العام أو يفوق 16/20 ويقل عن 18/20، فيما يمنح تقدير “جيد” عندما يساوي المعدل العام أو يفوق 14/20 ويقل عن 16/20 .

أما تقدير “قريب من الجيد” فيمنح عندما يساوي المعدل العام أو يفوق 12 /20 ويقل عن 14/20

كما يتحصل على تقدير “مقبول” كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20 ويقل عن 12/20

و كإجراء استثنائي تم إضافة السنتين الماضيتين التلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 /20 في تقدير”مقبول”.