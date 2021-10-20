هذه هي التقنيات الحديثة في عمل الشرطة العلمية

كشفت الشرطة العلمية والتقنية التابعة للشرطة القضائية، عن آخر التقنيات الحديثة والأجهزة والأساليب التكنولوجيا والمتطورة في عمل الشرطة العلمية.

وتتمثل هذه التقنيات الحديثة، في مشروع إنشاء وحدة مكلفة بالمواد الكميائية والبيولوجية والإشعاعية والنوورية CBRiN، على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية.

والهدف من انشاء هذه الوحدة هو التسيير العملياتي في أماكن اكتشاف أو في حالة حدوث هجوم ناجم عن استخدام المواد الكميائية والإشعاعية والنووية.

كما أن هناك وحدة تقوم بالتدخل في الكوارث الكبرى كالزلازل والحرائق، حيث سيتم تجهيز هذه الوحدة بأحدث التقنيات من أجل تحديد الأدلة الجنائية.

وكشفت ذات المصالح، أنه سيكون هناك مشروع يسمح بالتعرف على سمات الوجه” تقنية بيومترية”، تسمح بالتعرف على المجرمين بالتعامل مع نظام “avis” وهو نظام التعرف الآلي على البصمات.

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