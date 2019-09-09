هذه هي التهم التي تلاحق طليبة وملفات أخرى ثقيلة في الطريق

تحصلت “النهار أونلاين” على تفاصيل بشأن القضايا المتابع فيها بهاء الدين طليبة، والتي بسببها طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنه.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن طليبة متهم بالتمويل المالي الخفي لحملة انتخابية، ولقوائم حزب سياسي.

ويعتقد أن هذه التهمة ستلاحق طليبة على خلفية تورطه في عمليات تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تمويل حملات حزبه الأفلان في التشريعيات والمحليات.

غير أن قضية أخرى تلاحق طليبة، تتعلق بفساد سياسي ومالي، ولا تقل خطورة وتعقيدا عن القضية الأولى.

وتقول مصادر “النهار أونلاين” إن اسم طليبة قد ذكر في التحقيقات حول أبناء الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس.

وتفصّل المصادر بالقول أنه خلال توقيف أحد أبناء ولد عباس قبيل تشريعيات 2017، متلبسا في قضية بيع مراكز انتخابية ضمن قوائم الأفلان، تم ذكر اسم طليبة في ذلك الوقت، غير أن القضية والتحقيقات حولها قد جرى دفنها، بإدارة سياسية عليا.

وليست تلك القضيتان فقط اللتان ستلاحقان طليبة بعد تجريده من الحصانة البرلمانية، حيث يرتقب أن تُفتح في وجهه أبواب الحساب، في عدة قضايا فساد مالي.