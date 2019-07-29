هذه هي التهم الجديدة الموجهة لسلال في قضية معزوز

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد.

حيث تم الإستماع اليوم الإثنين إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضية معرزو أحمد.

والذي وجهت له جنحة منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

_إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

_ تعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات.

_ التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

_ تبييض الأموال، والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية.