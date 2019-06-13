هذه هي التهم الموجهة لقاتل الدركي صبيحي والمشاركين في طمس آثار الجريمة

انتهت اليوم الخميس، عملية تقديم المشتبه به قاتل الدركي نصر الدين صبيحي وشركائه أمام وكيل الجمهورية.

أين تم تحويل ملف القضية وتقديم جميع الأطراف أمام عميدة قضاة التحقيق الغرفة الأولى.

وحسب المعلومات الجاني وجهت له تهمة جناية القتل العمدي مقارنة بجنحة السرقة عن طريق الخطف.

وكذلك توجيهه تهمة التستر عن الجريمة لوالدته وشقيقته، توجيه تهمة التستر وطمس آثار الجريمة لشقيقته الأخرى.

هذا وتم السماع لوالد ووالدة الضحية المرحوم نصر الدين طرفا مدنيا.

للإشارة، تطوع عدد كبير من محامي تبسة مجانا في حق عائلة الضحية.